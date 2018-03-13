СМИ узнали о желании Табакова построить храм

«Человек-вселенная. В нем было море доброты. Он успевал каждому уделить внимание. Я уже не говорю про его талант, это неоспоримо и известно всем. Он помогал всем актерам, кто болел — давал деньги. Для этого он даже организовал специальный фонд. Мало кто знает, но ведь Олег Павлович еще и строил храм», — сказала администратор.

В МХТ скорбят из-за смерти художественного руководителя. Все спектакли, запланированные на эту неделю, отменены.