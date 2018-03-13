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СМИ узнали о желании Табакова построить храм
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СМИ узнали о желании Табакова построить храм 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Олег Табаков строил храм. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказала главный администратор МХТ им. А. Чехова.
«Человек-вселенная. В нем было море доброты. Он успевал каждому уделить внимание. Я уже не говорю про его талант, это неоспоримо и известно всем. Он помогал всем актерам, кто болел — давал деньги. Для этого он даже организовал специальный фонд. Мало кто знает, но ведь Олег Павлович еще и строил храм», — сказала администратор.
В МХТ скорбят из-за смерти художественного руководителя. Все спектакли, запланированные на эту неделю, отменены.
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