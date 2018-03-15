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Дочь Табакова пропустила траурную церемонию
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Дочь Табакова пропустила траурную церемонию 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Старшая дочь Олега Табакова Александра и бывшая жена артиста Людмила Крылова не пришли на его похороны.
Как предположили СМИ, Александра и Людмила так и не смогли простить Табакову уход из семьи. Роман с Мариной Зудиной начался, когда Олег Павлович был женат. Только через несколько лет артист решился уйти из семьи.
Сын Табакова от Людмилы Крыловой Антон давно простил отца. Он находился с ним и в больнице, и во время церемонии прощания.
В одном из интервью Антон Табаков объяснил, что мама и сестра обижены на отца не потому что он ушел из семьи, а потому, как он это сделал. Антон признался, что и сам некоторое время после развода родителей не общался с отцом, а затем простил ему все обиды.
Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Сегодня артист был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
 Ещё 14 источников 
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