Дочь Табакова пропустила траурную церемонию

Как предположили СМИ, Александра и Людмила так и не смогли простить Табакову уход из семьи. Роман с Мариной Зудиной начался, когда Олег Павлович был женат. Только через несколько лет артист решился уйти из семьи.

Сын Табакова от Людмилы Крыловой Антон давно простил отца. Он находился с ним и в больнице, и во время церемонии прощания.

В одном из интервью Антон Табаков объяснил, что мама и сестра обижены на отца не потому что он ушел из семьи, а потому, как он это сделал. Антон признался, что и сам некоторое время после развода родителей не общался с отцом, а затем простил ему все обиды.