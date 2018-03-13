Ещё
Новый удар: Фриске объяснил нервозность Шепелева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый удар: Фриске объяснил нервозность Шепелева 

Дни.ру 13 марта 2018
Фото: Дни.ру
Отец Жанны Фриске прокомментировал новость об обращении Дмитрия Шепелева в полицию, когда узнал о продаже автомобиля покойной артистки. Владимир Фриске объяснил нервозность телеведущего.
Как выяснили ушлые журналисты, еще неделю назад Дмитрий Шепелев узнал о том, что Владимир Фриске решил продать дорогую иномарку, когда-то принадлежащую его дочери Жанне. Телеведущий обратился в полицию, поскольку уверен, что машина частично принадлежит и их с артисткой сыну Платону. Стражи порядка приняли заявление и организовали проверку.
Репортеры обратились за комментариями к самому Владимиру Фриске.
"Это моя машина, она оформлена на меня. Я подарил этот автомобиль в 2013 году дочери за рождение внука. Шепелев сразу положил на него глаз. Сначала они с Жанной пользовались им вместе. Но через некоторое время я запретил Дмитрию на нем ездить. Тогда бывший зять придумал интересную штуку. Осенью 2014 года я отсутствовал в Москве. Когда приехал, узнаю, что машины нет и Шепелев находится в Юрмале. Может, пытался организовать угон, чтобы получить страховку за иномарку? Машину через 12 дней вернули. Не знаю почему, наверно побоялись, что мы знаменитые люди и расследование будет проводится в полном объеме", — рассказал Владимир Фриске.
По словам отца покойной исполнительницы, о продаже элитной иномарки речь пока не идет. "А вообще пока я не собираюсь ее продавать. Объявление выставил, чтобы прицениться к рынку — пора менять "железного коня". И еще хочу добавить, что заявления Шепелева меня особо не трогают. Я закон не нарушал и совесть моя чиста. Я имел полное право продавать автомобиль", — цитирует отца Жанны Фриске "Московский комсомолец".
Дни.ру: последние новости
У семьи Фриске отнимают имущество Дочь Немцова унизила заботливую Собчак Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня25
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля78
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе26
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию494
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение