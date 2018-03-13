Новый удар: Фриске объяснил нервозность Шепелева

Отец Жанны Фриске прокомментировал новость об обращении Дмитрия Шепелева в полицию, когда узнал о продаже автомобиля покойной артистки. Владимир Фриске объяснил нервозность телеведущего.

Как выяснили ушлые журналисты, еще неделю назад Дмитрий Шепелев узнал о том, что Владимир Фриске решил продать дорогую иномарку, когда-то принадлежащую его дочери Жанне. Телеведущий обратился в полицию, поскольку уверен, что машина частично принадлежит и их с артисткой сыну Платону. Стражи порядка приняли заявление и организовали проверку.

Репортеры обратились за комментариями к самому Владимиру Фриске.

"Это моя машина, она оформлена на меня. Я подарил этот автомобиль в 2013 году дочери за рождение внука. Шепелев сразу положил на него глаз. Сначала они с Жанной пользовались им вместе. Но через некоторое время я запретил Дмитрию на нем ездить. Тогда бывший зять придумал интересную штуку. Осенью 2014 года я отсутствовал в Москве. Когда приехал, узнаю, что машины нет и Шепелев находится в Юрмале. Может, пытался организовать угон, чтобы получить страховку за иномарку? Машину через 12 дней вернули. Не знаю почему, наверно побоялись, что мы знаменитые люди и расследование будет проводится в полном объеме", — рассказал Владимир Фриске.