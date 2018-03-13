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Герой «Холостяка» рассказал о романе с Седоковой
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«Я был готов стать отцом для ее детей»: герой «Холостяка» рассказал о романе с Анной Седоковой 

Teleprogramma.pro 13 марта 2018
Фото: globallookpress.com
В свои 35 лет Анна Седоковой счастливо воспитывает троих детей. Сына Гектора певица родила в феврале прошлого года, а спустя какое-то время рассталась с отцом мальчика, хотя влюбленные и планировали пожениться и жить вместе долго и счастливо. Теперь в СМИ то и дело появляются слухи о романах Анны с самыми разными мужчинами, но ни одни отношения так и не были подтверждены официально.
Одно время воздыхателем Седоковой был и Рожден Ануси — певец украинского происхождения, известный под псевдонимом ROZHDEN. Артист стал героем украинской версии шоу «Холостяк», которая стартовала на одном из телеканалов в начале марта. В интервью Ануси признался, что испытывал к Анне Седоковой нежные чувства и даже готов был стать отцом ее детей, но двум артистам оказалось непросто построить крепкие отношения.
«Да, мы пробовали с Аней построить отношения, но в определенный момент поняли, что два артиста — это очень сложно. Поэтому каждый пошел своим путем. Да, безусловно, я был готов стать отцом для ее детей. Чем больше привязываешься к детям, тем сложнее потом расставаться с человеком», — заявил Ануси.
Певец не исключает, что на проекте «Холостяк» сможет встретить достойную девушку, с которой будет счастлив. «Я бы очень хотел найти особенную девушку. Девушку, не похожую ни на кого и умеющую чувствовать. Потому что для меня чувства — это основа. Я очень редко бываю в одиночестве, но настоящей близости с девушками у меня давно нет», — цитирует артиста «СтарХит» со ссылкой на телеканал СТБ.
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