Пригожин прокомментировал конфликт с Пугачевой

Пригожин о слухах про конфликт с Пугачевой

Продюсер прокомментировал наделавшее шума заявление. По его словам, журналисты в погоне за сенсацией все утрировали и превратно поняли.

"Она нас (с Валерией. — Прим. ред.) не жалует. Мы не входим в узкий круг ее взглядов, мы не являемся ее друзьями", — заявил продюсер в программы "Ты не поверишь!". Сенсация, как это часто бывает, была высосана из пальца. Журналисты привязались к тому обстоятельству, что продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия не были приглашены на праздник желтых цветов, которым Пугачева ежегодно разрешает весну.

Dni.Ru обратился напрямую к Пригожину. "У каждого Арбрама — своя программа, — такой пословицей я могу прокомментировать то обстоятельство, по которому нас не было на празднике Пугачевой, — сказал продюсер. — Это ее торжество и она вольна видеть на нем того, кого сама пожелает. Дружба — это ведь штука очень индивидуальная. У нее свой мир, круг, в который мы не входим. Имеет право!" Почему же Примадонна не жалует столь яркую пару? С этим вопросом корреспондентобратился напрямую к Пригожину.

"У меня в телефоне есть ее номер, я думаю, что и у нее мой есть, мы здороваемся, если видимся где-то — заверил Пригожин. — У нас уважительное друг к другу отношение, просто идем разными дорогами".