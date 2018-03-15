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Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
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Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актер в конце жизни строил храм. Он даже организовал специальный фонд для этого.
Оголтелым православным активистам из одиозной организации "Божья воля" не удалось, к счастью, сорвать отпевание Олега Табакова. Александр Копировский, специалист по христианской традиции, член Ассоциации искусствоведов, профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института в интервью Dni.Ru заявил, что вопрос том, что отпевать актера недопустимо, неэтично даже поднимать
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"Согласно канонам РПЦ, если человек был крещен и на протяжении жизни не отрекался от веры, его можно отпевать, даже если при этом он совершал какие-то спорные поступки, — считает Копировский. — Олег Павлович был крещеным, и мы ничего не знаем о том, чтобы он отрекался от веры или был убежденным атеистом. Поэтому требование не проводить отпевание известного деятеля культуры со стороны каких-то сомнительных организаций выглядит неуместным"
"Что может быть критерием для принятия решения об отпевании? — продолжает эксперт. — Сейчас все основания свелись к факту крещения, каким бы оно ни было — формальным, не формальным. После крещения препятствием могут быть только факты, однозначно говорящие о том, что человек отрекся от веры. Именно факты — не трактовки его действий, особенно касающихся художественного творчества, которое вообще однозначной оценке не подлежит. Спорные моменты в его творчестве не могут быть основанием для отказа в отпевании. К тому же известно, что Патриарх Кирилл выразил соболезнование семье актера, назвав его «хранителем традиций отечественной артистической школы», не подвергая сомнению возможность отпевания"
"Как известно из биографии Олега Павловича, актерскую карьеру ему прочила еще учительница в средней школе, его товарищи и одноклассники тогда говорили: «Ну, ты нас забудешь, конечно, когда станешь знаменитым». Но этого не только не произошло, а даже напротив, Олег Табаков никогда не отказывал во встрече, помощи или общении давним товарищам. Это еще раз положительно характеризует его с общечеловеческой и христианской точки зрения", — заключил Копировский.
Мало кто знает, что в конце жизни Табаков строил храм и даже организовал специальный фонд для этого. Поэтому упрекать его в безбожии точно нельзя.
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