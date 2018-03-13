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В семье Фриске произошел новый скандал
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Погибший родственник Лозы никого не спасал

Шепелев заявил на отца Фриске в полицию 

Рамблер 1 час назад
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил в полицию о незаконной продаже автомобиля скончавшейся певицы Жанны Фриске, своей неофициальной жены и матери его ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Журналист написал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил, что некие мошенники продают через интернет автомобиль Фриске, который частично принадлежит их сыну Платону.
По информации канала, Range Rover Фриске продает ее отец Владимир, который ранее заявлял, что машина принадлежит ему и была подарена певице на рождение внука.
Ранее СМИ писали, что Дмитрий Шепелев в течение полутора лет не позволял родителям Жанны Фриске увидеть внука, хотя суд принял решение, что они могут встречаться каждую третью субботу месяца.
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