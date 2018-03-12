Садальский поделился редкими снимками Табакова

«Он всегда был бесстрашным»: Станислав Садальский поделился редкими снимками Олега Табакова

Актер театра и кино Станислав Садальский скорбит о невосполнимой утрате. Он опубликовал несколько редких снимков Табакова из своего личного архива. На одном из снимков артист запечатлен во время спектакля и внизу стоит его подпись, а на другом актер написал теплое поздравление Станиславу, которое датировано 1974 годом.

"В труппу Современника меня принимал Табаков, в ту пору он был директором театра. Основатели его звали Лелик", — рассказал Садальский.

Он пояснил, что тогда работал в массовке, наблюдал за работой мастера и учился у него.

"Табаков всегда был бесстрашным человеком, мало кто знает, что когда советские войска ввели в Чехословакию, единственным актером в СССР, который осудил наше правительство, был Олег Табаков — член КПСС , секретарь партийной организации, выдающаяся личность…", — добавил актер.

Он также рассказал о том, как Олег Павлович частенько занимал молодым актерам деньги. Однако, по словам Станислава, артист всегда помнил, кто и сколько ему должен.