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Садальский поделился редкими снимками Табакова
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«Он всегда был бесстрашным»: Станислав Садальский поделился редкими снимками Олега Табакова 

Teleprogramma.pro 12 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Вчера появилось печальное известие о том, что на 83-м году жизни скончался руководитель "Табакерки" и МХТ имени Чехова Олег Табаков. Эта трагическая новость стала настоящим ударом для его коллег и поклонников. Многие отечественные звезды не могут поверить в случившееся. Максим Галкин выразил свои соболезнования семье артиста, а Владимир Меньшов поделился воспоминаниями о нем.
Актер театра и кино Станислав Садальский скорбит о невосполнимой утрате. Он опубликовал несколько редких снимков Табакова из своего личного архива. На одном из снимков артист запечатлен во время спектакля и внизу стоит его подпись, а на другом актер написал теплое поздравление Станиславу, которое датировано 1974 годом.
"В труппу Современника меня принимал Табаков, в ту пору он был директором театра. Основатели его звали Лелик", — рассказал Садальский.
Он пояснил, что тогда работал в массовке, наблюдал за работой мастера и учился у него.
"Табаков всегда был бесстрашным человеком, мало кто знает, что когда советские войска ввели в Чехословакию, единственным актером в СССР, который осудил наше правительство, был Олег Табаков — член КПСС, секретарь партийной организации, выдающаяся личность…", — добавил актер.
Он также рассказал о том, как Олег Павлович частенько занимал молодым актерам деньги. Однако, по словам Станислава, артист всегда помнил, кто и сколько ему должен.
Напомним, что церемония прощания с Табаковым пройдет 15 марта. Коллеги и почитатели его таланта смогут проститься с ним в МХТ имени Чехова. Церемония начнется в 9 утра. А на отпевании артиста смогут присутствовать лишь близкие родственники. Похоронят мэтра на Новодевичьем кладбище, рядом с Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и Ильей Глазуновым.
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