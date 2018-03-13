Перед смертью Джуна предсказала судьбу России

Россия переживет все кризисы и войдет в светлое будущее. Такой видела судьбу страны известная предсказательница Джуна. Обнародовано предсмертное пророчество ясновидящей.

Джуна Давиташвили предсказывала России и конфликт с Украиной, и другие кризисы. Однако ясновидящая была уверена, что страну ждет светлое будущее. Россию очень любит Бог, который и убережет ее от серьезных бед.

В своем последнем предсказании Джуна заявила, что России настала пора "сеять поле". Россияне начнут поднимать сельское хозяйство — в частности, животноводство.

О смерти Джуны стало известно 8 июня 2015 года. Ей стало плохо в магазине на Арбате. Целительницу экстренно госпитализировали, определив в палату интенсивной терапии в отделении острого нарушения мозгового кровообращения, но помочь ей врачи не смогли. Причиной смерти всемирно известного экстрасенса стал инсульт. Джуне было 66 лет.

Предполагают, что раннюю смерть Джуны спровоцировал уход из жизни ее любимого сына Вахо — трагедия произошла в 2001 году при невыясненных обстоятельствах. Предсказательница, которая всегда вела активный образ жизни, после постигшего ее горя стала затворницей, отгородившись от мира. Предсказание о судьбе России он сделала незадолго до смерти.