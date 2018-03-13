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Перед смертью Джуна предсказала судьбу России
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Перед смертью Джуна предсказала судьбу России 

Дни.ру 1 час назад
Россия переживет все кризисы и войдет в светлое будущее. Такой видела судьбу страны известная предсказательница Джуна. Обнародовано предсмертное пророчество ясновидящей.
Джуна Давиташвили предсказывала России и конфликт с Украиной, и другие кризисы. Однако ясновидящая была уверена, что страну ждет светлое будущее. Россию очень любит Бог, который и убережет ее от серьезных бед.
В своем последнем предсказании Джуна заявила, что России настала пора "сеять поле". Россияне начнут поднимать сельское хозяйство — в частности, животноводство.
>> Шесть загадок Джуны Давиташвили
О смерти Джуны стало известно 8 июня 2015 года. Ей стало плохо в магазине на Арбате. Целительницу экстренно госпитализировали, определив в палату интенсивной терапии в отделении острого нарушения мозгового кровообращения, но помочь ей врачи не смогли. Причиной смерти всемирно известного экстрасенса стал инсульт. Джуне было 66 лет.
Предполагают, что раннюю смерть Джуны спровоцировал уход из жизни ее любимого сына Вахо — трагедия произошла в 2001 году при невыясненных обстоятельствах. Предсказательница, которая всегда вела активный образ жизни, после постигшего ее горя стала затворницей, отгородившись от мира. Предсказание о судьбе России он сделала незадолго до смерти.
О Джуне (Евгении) Давиташвили при жизни ходили легенды. Рассказывали, что в советское время она лечила самого Леонида Брежнева, ее вызывали звезды Голливуда. Редкий дар пришел к ней не сразу. Но после того, как он проявился, Джуна быстро завоевала славу ясновидящей и целительницы, которая руками может излечивать даже серьезные недуги, пишет портал "Южный федеральный".
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