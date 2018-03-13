Сафронов рассказал про страшные заболевания Табакова

Сафронов откровенно рассказал про страшные заболевания Табакова

"Мы дружили с Олегом Табаковым около тридцати лет, и при встрече всегда он улыбался, был заботливым, внимательным ко мне, — рассказал в эксклюзивном интервью Dni.Ru. Cафронов. — Я после общения с ним всегда получал мощнейший творческий заряд. Неоднократно при мне он созванивались с Валентином Гафтом и вели долгую беседу. Это надо было записывать: любой капустник позавидует их уникальному задористому диалогу. Было такое чувство, что беседует Исаак Бабель с Михаилом Зощенко". Известие о смерти Табакова застало Сафронова в Бахрейне , где он находится по приглашению короля Хамада ибн Иса Аль Халифа. И для художника, как и для всех, смерть худрука МХТ им Чехова была большим потрясением. Несмотря на то, что здесь у него идут очень серьезные переговоры, он все-таки постарается успеть вернуться в Москву , чтобы проводить великого актера в последний путь.

"Далеко не все знали, что у него было больное сердце: в 29 лет от невероятного творческого напряжения у него случился инфаркт, — продолжает Сафроннов. — Но при этом я не слышал от него ни единой жалобы на здоровье, он много работал, абсолютно не жалея себя, отдаваясь полностью искусству и своим близким.

"Олег Павлович с уважением относился к моему творчеству, — вспоминает Никас. — Много лет назад, еще в первые годы нашего знакомства, когда он пришел ко мне в гости в мою маленькую квартиру на Малой Грузинской, я ему предложил выбрать одну из моих работ. Он почему-то отдал предпочтение портрету моей младшей сестры Татьяны, который я написал, когда в 70-х годах учился в Ростовском художественном училище. Табаков повесил картину у себя дома и очень дорожил этим подарком". "Правда, в последние года два-три из-за огромного объема информации, который он ежедневно получал, возникали проблемы с памятью. Помню, три года назад я пригласил его на свой день рождения: он приехал на два дня позже — перепутал даты. Сам Олег Павлович по этому поводу сказал мне с иронией: "В следующий раз ты, Никас, напоминай несколько раз или лучше звони моей дочке Маше — она все запишет и мне напомнит!", — вспоминает художник.

"А где-то год назад он попросил меня сделать необычную работу: семейный портрет, на котором должен был быть изображен его дед, он сам и третий — его сын Павел. Олег Павлович для этой композиции приезжал ко мне два раза попозировать. Деда я писал по фотографии, которую он мне предоставил. И для окончания работы оставалось написать сына Павла, но нам с ним никак не удавалось совпасть по времени для позирования. И поэтому работа до сих пор не закончена. Сейчас я очень жалею, что не успел ее завершить и подарить Олегу. Но я обязательно закончу этот портрет в память о моем любимом друге", — заключил живописец.