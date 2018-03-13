Опубликовано тайное интервью Табакова

Вышло интервью, которое дал в декабре 2012 года худрук МХТ им. А. П. Чехова, народный артист СССР Олег Табаков . Многое из сказанного тогда актером актуально и сегодня. прочитано 6869 раз Примечательно, что текст диалога Табаков завизировал сам, но его помощнице Алле Шполянской (ныне покойной) он показался слишком резким. Олег Павлович прислушался к ее мнению и попросил отложить публикацию. А далее у него не хватало времени к ней вернуться.

На вопрос о том, нравится ли Табакову работать с молодыми артистами, режиссер признавался, что не может сказать, что очень любит этим заниматься. "А кто, кроме меня, будет? В жизни люди делали мне много добра, начиная от руководительницы Саратовского драмкружка Дворца пионеров Натальи Сухостав, заканчивая покойной внучкой художника Валентина Серова , Царствие ей Небесное", — цитирует Олега Павловича газета "Известия"

"Надо и совесть иметь, по возможности возвращать, отвечать добром на добро. И никакой такой потребности воспитывать или учить у меня не было. На дворе был 1972 год. Вместе с молодыми людьми, которые поверили мне, пошли со мной, а это Гарик Леонтьев, Костя Райкин, Валера Фокин, Андрюша Дрознин, Сережа Созонтьев, Володя Поглазов, мы прослушали 3,5 тысячи московских детей, отобрали 49 человек и потом два года учили их. На довольно высоком профессиональном уровне", — вспоминал Табаков.

"А жили мы на те деньги, которые я "закосил" от семейных доходов. Я много работал", — говорил он.

Рассказывая о своем председательстве в совете " Общественного телевидения России " (ОТР), он отмечал, что собирается лоббировать "напоминание о нравственности человеческой, о наличии таких понятий, как сострадание, милосердие, и такой части души человеческой, как культура".

По словам Табакова, актерская профессия для него — это самое интересное занятие на свете. На вопрос о том, откуда режиссер берет силы на такую активную и ответственную деятельность, он ответил, что мало спит и много читает.

Напомним, 12 марта у 82-летнего актера в районе 16 часов случился сердечный приступ. Поэтому врачи сами приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаков боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.

Прощание с актером пройдет в МХТ им. А. П. Чехова, где народный артист СССР был художественным руководителем более 15 лет. 12 марта там, как и в "Табакерке", отменены все спектакли.