В Сети появилось якобы завещание Табакова

В нем преемником Табакова на посту художественного руководителя МХТ им. А. Чехова назван Евгений Писарев — бывший помощник Олега Павловича, ныне возглавляющий Драматический театр имени Пушкина.

В комментарии «Вечерней Москве» Писарев заявил, что впервые слышит о таком письме и считает его «недоразумением или глупостью». По его словам, он доволен своей нынешней должностью и не хотел бы покидать театр имени Пушкина.

СМИ также прочили в преемники Табакова его ученика Владимира Машкова . Актер комментировать слухи о своем возможном назначении отказался.

«Могу сказать только одно — что я ежедневно поддерживаю связь с семьей Олега Павловича. Верю, что он поправится и будет жить больше 100 лет», — сказал артист накануне.

12 марта не стало великого артиста Олега Табакова. Актер, режиссер, педагог и художественный руководитель театров МХТ им. А. Чехова и «Табакерка» скончался в Москве в возрасте 82 лет.