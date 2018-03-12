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В Сети появилось якобы завещание Табакова
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В Сети появилось якобы завещание Табакова 

Рамблер 1 час назад
За день до смерти Олега Табакова кинокритик Дмитрий Савельев опубликовал в соцсетях письмо, которое якобы является завещанием артиста.
В нем преемником Табакова на посту художественного руководителя МХТ им. А. Чехова назван Евгений Писарев — бывший помощник Олега Павловича, ныне возглавляющий Драматический театр имени Пушкина.
>> Скончался Олег Табаков
В комментарии «Вечерней Москве» Писарев заявил, что впервые слышит о таком письме и считает его «недоразумением или глупостью». По его словам, он доволен своей нынешней должностью и не хотел бы покидать театр имени Пушкина.
СМИ также прочили в преемники Табакова его ученика Владимира Машкова. Актер комментировать слухи о своем возможном назначении отказался.
«Могу сказать только одно — что я ежедневно поддерживаю связь с семьей Олега Павловича. Верю, что он поправится и будет жить больше 100 лет», — сказал артист накануне.
Актеры МХТ Игорь Верник и Игорь Золотовицкий также заявили, что ничего не слышали о завещании своего худрука.
12 марта не стало великого артиста Олега Табакова. Актер, режиссер, педагог и художественный руководитель театров МХТ им. А. Чехова и «Табакерка» скончался в Москве в возрасте 82 лет.
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