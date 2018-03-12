Валерия достойно ответила хейтерам

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Мар 11, 2018 в 1:05 PDT Певица Валерия обратила внимание своих читателей Инстаграма на то, что ее последние посты стали своеобразной лакмусовой бумажкой аудитории.

По мнению певицы, среди ее поклонников намного больше адекватных, умных, позитивно настроенных людей, чем злобных, завистливых читателей. С первой категорией фанатов звезде хочется делиться мыслями и чувствами, откровенно рассказывать о важных событиях своей жизни и всем, что волнует.

Валерии стало грустно от того, что другая половина аудитории не понимает, что ее Инстаграм — это ее дом, в котором "хозяйка" не потерпит непрошенных гостей. "Живу я там так, как хочу, насильно в него никого не заманивая. Будучи человеком гостеприимным, всегда рада видеть тех, кто приходит в мой дом с добром, остальные — не обессудьте", — отметила звезда.