Внук Пугачевой рассказал о травме

По словам Никиты, после неудачного прыжка он почувствовал боль в ноге и обратился к медикам. Врачи поставили Преснякову-младшему диагноз «растяжение» и посоветовали обрабатывать больное место мазью.

Две недели певец и не подозревал, что нога сломана: Никита ходил на репетиции своей группы и даже отправился на гастроли в Ярославль с мюзиклом «Чайка», где он играет в паре с Анастасией Стоцкой.

Когда нога стала болеть сильнее, внук Примадонны решился на повторный визит к врачу. В больнице музыканту сделали МРТ, которое показало, что кость сломана.

Теперь Никите придется передвигаться на костылях и в гипсе.

Напомним, что в 2015 году Пресняков-младший попал в больницу после неудачной попытки сделать селфи на фоне концертных декораций. Часть конструкции упала на артиста, Пресняков получил ушибы рук и головы.