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Внук Пугачевой рассказал о травме
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Внук Пугачевой рассказал о травме 

Рамблер 12 марта 2018
Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сломал ногу, катаясь на скейтборде. Об этом 26-летний музыкант рассказал в своем Instagram.
По словам Никиты, после неудачного прыжка он почувствовал боль в ноге и обратился к медикам. Врачи поставили Преснякову-младшему диагноз «растяжение» и посоветовали обрабатывать больное место мазью.
Две недели певец и не подозревал, что нога сломана: Никита ходил на репетиции своей группы и даже отправился на гастроли в Ярославль с мюзиклом «Чайка», где он играет в паре с Анастасией Стоцкой.
Когда нога стала болеть сильнее, внук Примадонны решился на повторный визит к врачу. В больнице музыканту сделали МРТ, которое показало, что кость сломана.
Теперь Никите придется передвигаться на костылях и в гипсе.
Напомним, что в 2015 году Пресняков-младший попал в больницу после неудачной попытки сделать селфи на фоне концертных декораций. Часть конструкции упала на артиста, Пресняков получил ушибы рук и головы.
 Ещё 4 источника 
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