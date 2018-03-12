Театр «Современник» объяснил ситуацию с Ефремовым

Театр «Современник» выпустил официальный комментарий по поводу инцидента с актером Михаилом Ефремовым на гастролях театра в Самаре . Комментарий опубликован на сайте «Современника».

Как заявил директор театра Игорь Попов , в Самаре театр играл два дня — в первый день был показан спектакль «Не становись чужим», во второй — «Пять вечеров». Ко второму спектаклю нареканий ни у зрителей, ни у журналистов не возникло.

Спектакль «Не становись чужим» Попов называет «новым, не до конца вставшим на ноги».

«С моей точки зрения, главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Премьера «Не становись чужим» состоялась в Москве в январе этого года, то есть полтора месяца назад. К тому же эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании», — говорится в заявлении.

По словам директора, зритель ожидал увидеть «совсем другое», а роль Макса — «очень старого человека, к тому же малосимпатичного» — в исполнении Михаила Ефремова была неожиданной и непривычной.

Попов добавил, что сцена оперного театра для показа драматических спектаклей не лучшее место, требуется значительная подзвучка, которой на первом спектакле не было.

«В силу целого ряда обстоятельств на первом спектакле ее не было, что тоже является виной театра, и мы ее признаем. И хотя каждый из участников спектакля — а все они профессиональные артисты с большим опытом и хорошо поставленными голосами — старались как можно громче подавать текст, ни одного из них не было хорошо слышно, особенно тогда, когда, следуя поставленной режиссером мизансцене, они должны были произносить текст не напрямую в зал, а в сторону или отвернувшись от него», — сказал он.

По мнению директора, эти факторы вызвали волнение в зале, многочисленные реплики с призывами говорить громче.

«Это и сподвигло Михаила Ефремова ответить на крики из зрительного зала, причем сделать это не от себя лично, а в образе своего героя Макса, персонажа, как я уже говорил, малоприятного. Безусловно, опытному артисту не стоило этого делать. Печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой ситуацией», — говорится в заявлении.

Попов отметил, что «пусть и в конфликтной ситуации, но спектакль состоялся, он был доигран до конца и значительной частью зрителей был понят».