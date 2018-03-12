Олег Табаков. Биография 

12 марта стало известно о смерти народного артиста СССР Олега Табакова.
Олег Табаков — актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им Чехова и театра «Табакерка», продюсер, педагог.
Родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.
В юности Табаков занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» в Саратовском дворце пионеров, после чего принял решение стать артистом. После окончания Школы-студии МХТ вместе с Олегом Ефремовым и другими артистами основал театр «Современник». В 1983 году по приглашению Ефремова перешел во МХТ имени Чехова. В 1977 году в подвале бывшего угольного склада на улице Чаплыгина организовал театр «Табакерка».
С 2000 года Табаков совмещал художественное руководство МХАТом и «Табакеркой», руководство кафедрой актерского мастерства в Школе-студии МХТ, преподавательскую деятельность, съемки в кино и режиссуру.
Являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" (1998, 2005, 2010, 2015), также был награжден орденами "Знак Почета" (1967), Трудового Красного Знамени (1982), Дружбы народов (1993). Имел зарубежные государственные награды, в том числе офицерский крест ордена Почетного легиона (Франция; 2013).
Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997), премии Президента РФ в области литературы и искусства (2002). Лауреат премий "Золотой овен" (1994), "Золотая маска" (1996; 2016 — почетная номинация "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства"), премии им. Станиславского (1997), "Хрустальная Турандот" (1999, 2004, 2011, 2015), "Чайка" (2003, 2005), "Кумир" (2011), "Звезда театрала" (2014) и др.