Олег Табаков. Биография

12 марта стало известно о смерти народного артиста СССР Олега Табакова

Олег Табаков — актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им Чехова и театра «Табакерка», продюсер, педагог.

Родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.

В юности Табаков занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» в Саратовском дворце пионеров, после чего принял решение стать артистом. После окончания Школы-студии МХТ вместе с Олегом Ефремовым и другими артистами основал театр «Современник». В 1983 году по приглашению Ефремова перешел во МХТ имени Чехова . В 1977 году в подвале бывшего угольного склада на улице Чаплыгина организовал театр «Табакерка».

С 2000 года Табаков совмещал художественное руководство МХАТом и «Табакеркой», руководство кафедрой актерского мастерства в Школе-студии МХТ, преподавательскую деятельность, съемки в кино и режиссуру.

Являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" (1998, 2005, 2010, 2015), также был награжден орденами "Знак Почета" (1967), Трудового Красного Знамени (1982), Дружбы народов (1993). Имел зарубежные государственные награды, в том числе офицерский крест ордена Почетного легиона ( Франция ; 2013).