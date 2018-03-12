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Кэмерон Диаз уходит из кинематографа
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Кэмерон Диаз завершила карьеру в кино, сообщают СМИ 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Голливудская актриса Кэмерон Диаз намерена завершить карьеру в кинематографе, пишет Metro.
Как отмечает издание, о решении актрисы сообщила ее подруга Сельма Блэр. Она рассказала, что во время ланча девушки обсуждали фильм "Милашка" с Диаз в главной роли. Именно тогда она призналась, что не планирует сниматься в кино и хочет проводить больше времени со своим мужем Бенджи Мэдденом, участником группы Good Charlotte.
Ранее в СМИ появилась информация о беременности Диаз. Как сообщили близкие к актрисе источники, "больше всего она хочет стать матерью и рождение ребенка сделало бы ее по-настоящему счастливой".
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