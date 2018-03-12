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Мат на миллионы. Озвучен гонорар Ефремова
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СМИ назвали сумму, которую Ефремов получил за роль в спектакле «Современника» 

Газета.Ru 1 час назад
СМИ назвали сумму, которую актер Михаил Ефремов получил за главную роль в спектакле "Не становись чужим" в театре "Современник". По данным ФАН, это 2,5 млн руб.
Издание ссылается на "Протокол N31806153609 заседания Единой закупочной комиссии по закупке у единого поставщика".
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Из документа следует, что "Современник" и Ефремов заключили договор. В контракте актер значится как "индивидуальный предприниматель", который оказывает услуги театру в виде "участия в первом квартале 2018 года в качестве артиста-исполнителя в спектакле "Не становись чужим" в роли Макса, а также участия в репетициях к указанному спектаклю".
Директор "Современника" и Ефремов пока не прокомментировали данную информацию.
Ранее сообщалось, что в Минкульте Самарской области поведение Ефремова во время гастролей назвали "безобразным".
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