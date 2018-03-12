Владислава Галкина убили из-за денег

Режиссер, отец актера Владислава Галкина Борис Галкин заявил, что его сына убили, но расследовать это преступление уже невозможно. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечает газета, Борис Галкин считает, что его сына убили из-за 136 тысяч долларов (около 7,7 миллиона рублей), которые актер собирался потратить на ремонт квартиры.

Режиссер отметил, что «идти по уголовному пути и расследовать это дело» надо было сразу после смерти Владислава Галкина.

«Но никто этого не сделал. Я встречался с самыми высокими чинами Министерства внутренних дел. Мне обещали, но ничего сделано не было. Я оказался в вакууме», — подчеркнул он.

По словам Бориса Галкина, он «на 99 процентов уверен, что это было убийство».

«И оно останется на чьей-то совести. Господь Бог все видит. Без наказания эти люди не останутся», — сказал он, подчеркнув, что теперь эта тема для него закрыта.

Владислав Галкин скончался в феврале 2010 года в Москве. Актеру было 38 лет. Официальной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. За два месяца до смерти он попал в больницу с воспалением поджелудочной железы, до этого ему ставили диагноз «острый панкреатит».

Борис Галкин рассказывал, что незадолго до смерти его сын снял в банке 136 тысяч долларов, которые собирался потратить на ремонт. По данным режиссера, актёр хранил деньги дома. На телефон Галкина-младшего приходили SMS с угрозами, затем отец заметил на лице сына кровоподтеки. По словам Бориса Галкина, ссадины и синяки были видны на теле уже мертвого актера.