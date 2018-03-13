Самойловой посоветовали не ждать победы

Дмитрий Колдун посоветовал Самойловой не надеться на победу в «Евровидении»

Первый канал в воскресенье презентовал композицию "I Won't Break", с которой Самойлова выступит на конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне

"И с голосом все в порядке. Надеюсь, режиссеры номера правильно и корректно обыграют образ Юлии. Но на слишком высокое место я бы не рассчитывал. Политическая ситуация очень непростая, а "Евровидение" не Олимпиада — нет объективных критериев оценки участника. Только субъектив", — рассказал Колдун РИА Новости. По мнению Колдуна, новое видео Самойловой больше похоже на музыкальную открытку, чем на клип в современном понимании, но, по его словам, для конкурса этого вполне достаточно.

Он добавил, что можно быть лучшим для большинства, но все равно оказаться у разбитого корыта.