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Самойловой посоветовали не ждать победы
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Дмитрий Колдун посоветовал Самойловой не надеться на победу в «Евровидении» 

РИА Новости 13 марта 2018
Певец Дмитрий Колдун, который представлял Белоруссию на "Евровидении" в 2007 году, посоветовал участнице конкурса от России Юлии Самойловой не рассчитывать на очень высокое место из-за сложной политической ситуации.
Первый канал в воскресенье презентовал композицию "I Won't Break", с которой Самойлова выступит на конкурсе песни "Евровидение-2018" в Лиссабоне.
По мнению Колдуна, новое видео Самойловой больше похоже на музыкальную открытку, чем на клип в современном понимании, но, по его словам, для конкурса этого вполне достаточно.
"И с голосом все в порядке. Надеюсь, режиссеры номера правильно и корректно обыграют образ Юлии. Но на слишком высокое место я бы не рассчитывал. Политическая ситуация очень непростая, а "Евровидение" не Олимпиада — нет объективных критериев оценки участника. Только субъектив", — рассказал Колдун РИА Новости.
Он добавил, что можно быть лучшим для большинства, но все равно оказаться у разбитого корыта.
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