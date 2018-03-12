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Известный певец убил любовницу чесноком
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Известный певец убил любовницу чесноком 

Дни.ру 12 марта 2018
Фото: Соцсети
Процедура изгнания беса окончилась трагично. Известный вьетнамский поп-певец насмерть закормил свою 20-летнюю возлюбленную чесноком.
Нгуен Виет Куонг во время совместной вечеринки убедился, что его девушка Гуйен одержима злыми духами. Окрепнуть в этом убеждении ему помогла изрядная доза наркотиков.
Впрочем, не отставала от 40-летнего любовника и Гуйен. Изгонять бесов им помогали еще двое участников вечеринки, которая проходила в квартире в центре Ханоя. Принятые тусовщиками вещества вызвали сильные галлюцинации. Они решили, что без бесов тут не обошлось.
Нгуен и Гуйен решили, что они одержимы оба. Любовники стали класть себе в горло зубчики чеснока. Девушка, видимо, медлила и певец стал активно ей помогать, применяя силу.
Экзорцизм завершился смертью Гуйен. Ее тело нашли только после того, как вечеринка закончилась. Девушка погибла от удушья — у нее в горле обнаружили 33 чесночных зубчика, пишет Daily Mail.
Ранее Dni.Ru писали о том, как предстал перед судом 30-летний жтель Мьянмы Тун Наинг. Среди местных жителей мужчина слыл колдуном. Однажды к нему на сеанс изгнания злых духов привели трех детей — двух девочек в возрасте восьми месяцев и двух лет, а также трехлетнего мальчика.
Во время обряда экзорцизма, как рассказал обвиняемый, в него самого вселились злые духи. В итоге маг насмерть забил трех детей. Дело вызвало широкий общественный резонанс в стране. Мужчина был приговорен к смертной казни
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