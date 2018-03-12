Пригожин рассказал о конфликте с Пугачевой

Пригожин раскрыл свои сложные отношения с Пугачевой

Однако особо внимательно следящие за отечественными знаменитостями репортеры не нашли в списке приглашенных Иосифа Пригожина и певицу Валерию. Говорят, на протяжении многих лет у Примадонны весьма натянутые отношения с продюсером и его супругой-протеже. Так, якобы ни Пригожин, ни Валерия никогда не были дома у Аллы в деревне Грязь и не присутствовали ни на одном ее празднике.

"Я ее поздравляю отдельно", — коротко сообщил репортерам продюсер. Журналисты обратились за комментариями к самому Иосифу Пригожину.

"Она нас (с Валерией. — Прим.ред.) не жалует. Мы не входим в узкий круг ее взглядов, мы не являемся ее друзьями", — цитирует Иосифа Пригожина передача "Ты не поверишь!". Он подтвердил, что никогда не был на празднике Аллы Пугачевой, который та организует в первые выходные марта.

Ранее о своих отношениях с Аллой Пугачевой рассказал ее экс-супруг Александр Стефанович. Так, продюсер поведал о ее возмутительном поведении на съемках фильма "Душа", в результате чего певицу даже сняли с роли и на ее место взяли Софию Ротару

В первый же день Пугачева сильно опоздала, за что получила выговор. Потом отказалась от одежды, которую ей подготовили художники, а апофеозом стала склока со вторым режиссером, итогом которой стало порванное Пугачевой пальто. Впоследствии выяснилось, что вся съемочная группа отказалась работать с Аллой.