Кто «подставил» Михаила Ефремова

Кто «подставил» матерщинника Михаила Ефремова

Шумиха вокруг действий Михаила Ефремова в спектакле в Самаре не утихает. В скандале разбираются профессионалы и любители, и их выводы оказались неожиданными.

Все началось с того, что в Самаре состоялся спектакль "Не становись чужим". По мнению зрителей, Михаила Ефремова, исполнившего главную роль, было плохо слышно, якобы он путал слова и ругался матом, общаясь с залом. Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов назвал актера грубияном. На что сам Ефремов ответил, что зрители просто не поняли сложную драматургию пьесы.

Журналисты провели собственное расследование, чтобы выяснить, почему разразился скандал. Начали со здания, где проходил спектакль. Постановка прошла в Самарском театре оперы и балета, где с акустикой проблем быть не должно. Тем не менее, зрители, многие из которых заплатили за билет до семи тысяч рублей, начали возмущаться и просить говорить громче. Разумеется, многих актеров такое поведение людей из зала выводит из себя.

"Ну, выйди сюда, скажи это отсюда (аплодисменты). Быть может, вы беруши вытащите. Да или нет?" — цитирует Ефремова радио Business FM. Говорят, Ефремов ответил, не выходя из образа.

"Старый, немощный, на ватных ногах пожилой дядька, который опирается все время на костыль, хриплым таким, громким, неприятным голосом, заплетающимся что-то произносит. Мне было просто неприятно смотреть. Я ушел после первого акта", — высказался один из зрителей. Впрочем, у многих зрителей вызвал нарекания даже не сам артист, но и спектакль в целом. Для многих была непонятна сама идея пьесы, а персонаж Михаила Ефремова у многих вызвал неприятные впечатления.

"Очень любил твою мать. Хотя глядеть на ее гнусную, паршивую рожу меня прямо воротило. Но она (нецензурное слово) не такая уж плохая была. Так или иначе, а я (нецензурное слово) отдал ей свои лучшие годы", — цитирует героя Ефремова сайт радиостанции. Репортеры решили выяснить, кто же такой персонаж, "подставивший" Ефремова. 73-летний англичанин Макс, глава семейства, в прошлом — владелец мясной лавки в Лондоне, живет в одном доме с двумя сыновьями. В оригинале пьесы престарелый мужчина выражается грязно.

"Гарольд Пинтер представляет такое движение в британской литературе, которая с самого своего начала называлась очень просто — рассерженные молодые люди. Это поколение пришло в британскую культуру с базовым ощущением, что все дурят их голову", — объяснил специалист. Программный директор Института книги Александр Гаврилов выразил убеждение, что Михаил Ефремов всего-навсего очень точно воспроизвел своего персонажа.

"Самара, мы играем англичан. Это черная английская комедия", — говорил актер. Однако не все поняли суть спектакля, и, по мнению экспертов, в этом не вина актеров. Примечательно, что якобы сам Михаил Ефремов заранее предупреждал зрителей о том. что спектакль своеобразный.