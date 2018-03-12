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Комик Кен Додд скончался в Великобритании
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Известный комик Кен Додд скончался в Великобритании 

360tv.ru 12 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Ушел из жизни британский актер и комик сэр Кен Артур Додд. Ему было 89 лет, сообщило издание The Sun.
Известный комедиант скончался в своем доме в пригороде Ливерпуля. Причиной смерти стало инфекционное заболевание, из-за которого Додда госпитализировали и выписали из больницы около двух недель назад.
Как сообщил публицист комика Роберт Холмс, Кен Додд в минувшую пятницу женился на 76-летней Анне Джонс, с которой прожил вместе 40 лет. «Он был легендой комедии и гением», — подчеркнул публицист.
Кен Додд, известный по ролям в фильмах и сериалах, среди которых «Алиса в стране чудес» и «Доктор Кто», работал вплоть до пожилого возраста. Он был невероятно энергичным и выносливым для своих лет.
Из-за продолжительной болезни скончалась бывшая солистка оперной труппы Большого театра Галина Кравченко. В последние годы жизни она проживала в Бразилии, где преподавала хореографию в Школе балета Большого театра в Жоиннвиле.
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