Известный комик Кен Додд скончался в Великобритании

Ушел из жизни британский актер и комик сэр Кен Артур Додд. Ему было 89 лет, сообщило издание The Sun.

Известный комедиант скончался в своем доме в пригороде Ливерпуля . Причиной смерти стало инфекционное заболевание, из-за которого Додда госпитализировали и выписали из больницы около двух недель назад.

Кен Додд, известный по ролям в фильмах и сериалах, среди которых «Алиса в стране чудес» и «Доктор Кто», работал вплоть до пожилого возраста. Он был невероятно энергичным и выносливым для своих лет.