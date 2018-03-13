Бывшая жена отреагировала на смерть Табакова

Первая супруга бывшего худрука МХТ имени Чехова сообщила, что долгое время не общалась с Табаковым, но «вспомнит» его добрым словом.

«Давно с ней не общалась. У нее своя жизнь, у меня — своя», — сообщила она. Также мать двух детей Табакова рассказала об их реакции на известие о смерти отца. Так, сын Антон, бизнесмен и ресторатор, «понял и простил» режиссера, покинувшего семью ради другой женщины. О том, как отреагировала дочь Александра, ее мать рассказать не смогла.

В ноябре прошлого года Олег Табаков был госпитализирован в московскую больницу с воспалением легких. Там ему сделали экстренную операцию. В декабре СМИ сообщали, что острый воспалительный процесс деструктивной пневмонии миновал, а режиссер был переведен из реанимации в обычную палату. Тогда врачи оценивали срок его излечения в один месяц. Спустя неделю стало известно о значительном ухудшении состояния артиста, а в конце месяца о том, что он введен в искусственную кому. Табаков скончался 12 марта от сердечного приступа.