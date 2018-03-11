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В семье Гаркалина произошла новая трагедия
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В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия 

Дни.ру 11 марта 2018
На семью актера Валерия Гаркалина обрушивается одна беда за другой. Сначала в больницу в тяжелом состоянии попал с артист, теперь слегла и его теща.
О том, как родственники Гаркалина переживают случившееся, в подробностях рассказала дочь артиста Ника. По ее словам, актер пытается побороть сильно запущенную пневмонию.
"Он переносил ее на ногах, много работал, ездил. А всего пару минут назад на нашу семью обрушилась еще одна беда. Только что госпитализировали нашу бабушку, тещу папы", — рассказала она.
Наследница Гаркалина не уточнила, чем заболела ее родственница. Возможно, речь идет о психологических проблемах: семья тяжело переживает госпитализацию артиста.
Поделилась своими соображениями на этот счет и актриса Ирина Лачина. Она уверена, что многие деятели культуры переносят болезнь на ногах. По ее мнению, мужчины и вовсе не любят обращаться к врачам.
Лачина добавила, что рядом с Гаркалиным находится его внук Тимофей.
"Он в мальчике души не чает, всегда рассказывает о нем взахлеб. Валерий Борисович с невероятной нежностью и любовью относится к своей семье", — цитирует ее Woman's Day.
Напомним, что Гаркалин попал в больницу 16 февраля. Ему стало плохо во время гастролей. Некоторое время артист находился в экстренной реанимации НИИ имени Склифосовского. Актер почти месяц не может побороть тяжелое заболевание.
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