Матерящегося Ефремова сняли на видео

На YouTube-канале «Волга Ньюс ИП» появилось видео со спектакля театра «Современник» «Не становись чужим» в Самаре, где актер Михаил Ефремов вел себя странно. Ругался со зрителями, и в итоге признался, что забыл текст.

Раздражение актера вызвала реплика из зала — зрители жаловались, что не слышат Ефремова. На это он отреагировал предложением выйти на сцену и повторить со сцены просьбу. Свою речь он перемежал ненормативной лексикой. Впрочем, зрителей, судя по раздавшимся в ответ аплодисментам, такое неформальное общение с залом лишь порадовало.

«Ты можешь беруши вытащишь? Да или нет?» — продолжал актер, неуверенно передвигаясь по сцене.

Его партнеры тем временем играли свои роли, никак не реагируя на происходящее.

Инцидент произошел 7 марта. Одна из зрительниц написала в соцсетях, что была сильно разочарована происходящим: спектакль задержали, а Ефремов вышел на сцену пьяным, матерился и путал текст. Руководство театра «Современник» сообщило, что разберется с инцидентом.