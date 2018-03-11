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Матерящегося Ефремова сняли на видео
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Матерящегося Ефремова сняли на видео 

Рамблер 3 часа назад
На YouTube-канале «Волга Ньюс ИП» появилось видео со спектакля театра «Современник» «Не становись чужим» в Самаре, где актер Михаил Ефремов вел себя странно. Ругался со зрителями, и в итоге признался, что забыл текст.
>> Ефремов объяснился за мат и срыв спектакля
Раздражение актера вызвала реплика из зала — зрители жаловались, что не слышат Ефремова. На это он отреагировал предложением выйти на сцену и повторить со сцены просьбу. Свою речь он перемежал ненормативной лексикой. Впрочем, зрителей, судя по раздавшимся в ответ аплодисментам, такое неформальное общение с залом лишь порадовало.
«Ты можешь беруши вытащишь? Да или нет?» — продолжал актер, неуверенно передвигаясь по сцене.
Его партнеры тем временем играли свои роли, никак не реагируя на происходящее.
Инцидент произошел 7 марта. Одна из зрительниц написала в соцсетях, что была сильно разочарована происходящим: спектакль задержали, а Ефремов вышел на сцену пьяным, матерился и путал текст. Руководство театра «Современник» сообщило, что разберется с инцидентом.
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