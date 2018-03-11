Бузову обвинили в плагиате

Ольга Бузова выложила в Instagram трек «Она не боится», написав об успешности видео.

«Тебе будет больно…ты её запомнишь навсегда…Она будет вольна, и забудет тебя она. Трек «Она не боится» дебютировал с 89 строчки европейского «iTunes», что является одним из лучших результатов для меня (а сейчас уже на 85) Спасибо всем моим людям по всему миру», — написала она.

Однако поклонники экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой и даже те, кто не считают себя таковыми, обвинили Бузову в плагиате.

«Видимо не мне одному показалось что слизали Темникову! хоть я и люблю Олю Бузову, но все же… лучше бы своё что нить придумать», «Дергается, как ленка темникова», «Ладно ногу вывихнула, а если голову?! От таких неумелых движений может и крышу заклинить, тогда, фанаты, не переживут эту потерю», «Лен, видела последнее выступление Бузяо? Дикий закос под тебя», — обрушились на Бузову в Сети.

Год назад отношения Бузовой и Темниковой испортились, закончилась и их «дружба» в Интернете. Темникова отписалась от аккаунтов ведущей «Дома-2» в соцсетях.