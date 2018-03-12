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Дмитрий Маликов высмеял своих поклонниц
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Дмитрий Маликов высмеял своих поклонниц 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Певец Дмитрий Маликов спародировал своих поклонниц, разбив их на различные типы.
Певец и композитор Дмитрий Маликов снял актерский этюд о фанатках, «которых встречал за свои 30 лет на сцене».
По его словам, есть фанатки «не верящие своим глазам», считающие Маликова богом, желающие завести от него детей, знающие все его песни и те, кто пришли на концерт певца со своими мужьями. Последние, по словам Маликова, недовольны тем, как их жены любят композитора.
Ранее Дмитрий Маликов рассказал, как однажды, будучи пьяным, ударил жену Елену. Напомним, в конце января суррогатная мать родила Маликовым ребенка.
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