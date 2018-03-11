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Тимур Еремеев попал в ДТП
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Тимур Еремеев пострадал в ДТП 

7 Дней 11 марта 2018
Фото: Instagram Тимура Еремеева
Тимур Еремеев накануне попал в ДТП. К счастью, актер в результате аварии не получил серьезных травм, а вот его машина пострадала довольно серьезно. Виновником происшествия стал, по словам Тимура, водитель трактора. Тот якобы резко сдал назад, не заметив машину артиста. После "встречи" со строительной машиной, автомобилю Еремеева потребуется основательный ремонт.
Пока Еремеев ждал приезда сотрудников ГИБДД, у него сорвалось несколько назначенных встреч. Но, как только все вопросы с документами были решены, Тимур помчался в театр, где у него был запланирован спектакль. Неудачное начало дня не сильно испортило настроение Тимуру, который везде и во всем ищет позитив.
Напомним, что недавно Тимур побывал в гостях у 7days.ru. Отвечая на вопрос одного из зрителей, он сказал, что в будущем хотел бы поставить детскую пьесу, черновик которой оставил после себя Спартак Мишулин (его предполагаемый биологический отец). Актер считает, что именно это станет лучшим памятником великому артисту, а вовсе не эксгумация его останков, о которой вдруг заговорила Карина Мишулина. На сей счет Тимур Еремеев высказался однозначно:
«Это отвратительно, странно, кощунственно… Это безнравственно. Я категорически против!».
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