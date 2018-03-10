Быков: Ефремов стал жертвой клеветы

Писатель и друг актера Михаила Ефремова Дмитрий Быков заявил, что скандал вокруг показанного в Самаре спектакля "Не становись чужим" с Михаилом Ефремовым в главной роли больше похож на публичную порку и травлю "большого артиста", передает НСН.

Скандал в Самарском театре оперы и балета разгорелся накануне. После постановки "Не становись чужим" в соцсетях появились гневные комментарии зрителей, которые утверждали, что Михаил Ефремов, игравший в спектакле главную роль, "вышел на сцену нетрезвым, вел себя неподобающим образом и позволял в отношении публики нецензурную брань".

"Началась просто травля большого артиста, который играл хорошие спектакли и стал жертвой клеветы.

Раздувается конкретная запись в фейсбуке одной зрительницы, которая ничего не поняла. Не поняла спектакля, не понимает Пинтера", — заявил Быков.