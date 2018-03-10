Макаревич: не надо препарировать музыку как колбасу 

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал чушью исследования американских учёных о главенстве басиста в группе, передает НСН.
"Я думаю, что это чушь собачья. Во-первых, барабаны звучат более низко, чем бас-гитара. Во-вторых, то, что низкие частоты воздействуют на человеческую психику сильнее, чем высокие, доказано давно, и никакого открытия Америки тут нет.
В-третьих, если вообще говорить о воздействии музыки на человека, то не надо её препарировать как колбасу. В ней существует огромное количество компонентов, сочетание которых и создаёт эту магию воздействия", — сказал Макаревич.
Учёные Национальной академии наук США пришли к выводу, что главенствующая роль в музыкальной группе отведена бас-гитаристу. Исследователи проанализировали частоты звучания разных музыкальных инструментов и их влияние на мозг человека и заключили, что он лучше воспринимает ритм, сыгранный на бас-гитаре, чем на барабанах или гитаре.