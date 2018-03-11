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Россияне раскритиковали ремонт Киркорова
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В сети осудили Первый канал за оплату ремонта Киркорову 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: @fkirkorov
В передаче «Идеальный ремонт» на Первом канале показали преображение дома российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова. Архитекторы и строители превратили особняк певца в «Диснейленд» с мозаикой на дне двухметрового бассейна, витражами в окнах и героями детских сказок на стенах, но это не понравилось поклонникам артиста.
На своей странице в Instagram Киркоров опубликовал фотографию с авторами проекта и подписал:« Вот они, два гениальных архитектора, которые превратили из безнадежно прибитого сарая к моему дому в роскошный Домашний Театр, бассейн, мини-«Диснейленд» для моих детей, в спа и зону отдыха, благодаря замечательной программе на Первом канале!»
Пользователи сети раскритиковали такой проект Первого канала. Один из комментаторов спросила, нельзя ли было сделать ремонт нуждающимся. «А отремонтировать дом, квартиру для инвалида или ветерана? Сам же Киркоров работяга, а помогать надо нуждающимся», — пишет комментатор под ником _svetlana_schastlivaya.
Издание Ура.ру приводит еще несколько комментариев, которые, вероятно, были удалены: «Лучше бы идеальные ремонты простым людям делали и показывали, а такие, как ФК сами все могут для себя купить и сделать! Не бедствуют»; «Думаю, надо было пожертвовать эти вложения на ремонт какому-нибудь детсаду или больнице! А Филипп и сам в состоянии оплатить ремонт))»; «Эти детки и так, заетые, а вот артистов советских времен жалко. А эти и не удивились, все в порядке вещей».
В проекте «Идеальный ремонт» команда дизайнеров, архитекторов и строителей преобразовывает квартиры героев передачи. На сайте проекта говорится, что профессиональный дизайнер «приходит в обычные квартиры, чтобы создать героям идеальный интерьер».
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