Ремонт для Киркорова взбесил россиян

Ремонт для Киркорова от Первого канала взбесил россиян

В передаче «Идеальный ремонт» на Первом канале дизайнеры обустроили детское пространство в особняке певца Филиппа Киркорова . Архитекторы и строители превратили особняк певца в «Диснейленд». Сам исполнитель попросил дизайнеров сделать детскую для своих детей. Но, как отмечается в превью к передаче, осмотрев дом Филиппа, они решили не мелочиться и создать целый детский городок.

Киркоров так вдохновился переменами в своем жилье, что выложил в Instagram фото с авторами проекта, написав, что они превратили «безнадежно прибитый сарай» в «роскошный Домашний Театр, бассейн, мини-»Диснейленд», в спа и зону отдыха».

Однако весь это размах разочаровал пользователей Сети, которые сочли неуместным столь щедрые подарки человеку, который в силу своей очевидной обеспеченности в них не нуждается. К тому же некоторые отметили, что это противоречит декларируемой идее проекта «Идеальный ремонт», когда дизайнер «приходит в обычные квартиры, чтобы создать героям идеальный интерьер».

Комментаторы сочли, что куда уместнее было бы сделать ремонт нуждающимся. «А отремонтировать дом, квартиру для инвалида или ветерана? Сам же Киркоров работяга, а помогать надо нуждающимся», «На западе в подобных передачах делают ремонт людям которые на самом деле нуждаются (матерям одиночкам, инвалидам …), а здесь.. Пиар. Позор первому каналу», «Первый канал собирает деньги больным детям с простых добрых людей, а сам канал оплачивает ремонт звездам, которые сами не бедствуют. Вы с ума сошли? Отдайте эти деньги детям, а Киркоров сам в состоянии оплатить собственный ремонт!», «"Нищему" Киркорову сделали ремонт (((Вы бы лучше многодетную семью какую нибудь выбрали и оказали бы им помощь», — написали фоловеры.