Звезда «Дома-2» рискует лишиться зрения

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Ольга Сокол столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Она перенесла операцию на глазу и теперь ей предстоит тяжелая реабилитация.

"Я пошла к офтальмологу, прошла обследование и оказалось, что у меня запущенное отслоение сетчатки", — цитирует StarHit девушку. Ольга Сокол поздно обратилась за помощью врачей, поскольку не осознавала всей серьезности проблем, с которыми она столкнулась.

"Меня отправили на операцию. Хирургическое вмешательство было очень тяжелым. Прооперировали, но через два дня я потеряла зрение на правом глазу", — рассказала она. "Из глаза повторно откачали жидкость и на три месяца поставили туда силикон. "Одним глазом я почти ничего не вижу. Но на другом также нужна операция", — заметила Ольга Сокол.

"Я боюсь, потому что, когда снимаю повязку обоими глазами плохо вижу. Мне всего 28 лет, а еще моя работа связана с текстами, поэтому страшно", — призналась она. Девушка призналась, что боится потерять зрение.

"Меня отпустили домой, будет амбулаторное лечение. Но хожу на капельницы, уколы. Лечат антибиотиками, так как воспаление еще не прошло, но пока ничего не знают", — рассказала Ольга Сокол. Однако врачи хорошо оценивают ее шансы на восстановление. Тем не менее, звезде "Дома-2" только предстоит пройти через все этапы реабилитации.