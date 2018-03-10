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«Был пьян, радостно послал матом»
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Скандал с Ефремовым: «Путал текст, радостно послал матом»
Рамблер
1 час назад
Актер Михаил Ефремов оказался в центре скандала из-за своего выступления перед самарскими зрителями накануне Международного женского дня.
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Актер Михаил Ефремов, оказавшийся в центре скандала из-за своего выступления перед самарскими зрителями накануне Международного женского дня.
Фото:
ТАСС
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Выступление актера вызвало среди зрителей, заплативших за спектакль от 4 до 7 тысяч рублей, лишь негодование.
Фото:
РИА Новости
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По их словам, он в нетрезвом состоянии вышел на сцену с 30-минутным опозданием, в ходе постановки говорил тихо и путал текст, а по итогу «радостно послал матом» горожан.
Фото:
РИА Новости
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Сам Ефремов заявил, что в Самаре «не очень догнали», и назвал обвинения в свой адрес «завистью».
Фото:
РИА Новости
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Директор Московского театра «Современник» Игорь Попов разберется со скандалом, произошедшим во время спектакля в Самаре.
Фото:
ТАСС
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Он отметил, что труппа, находившаяся на гастролях, вернется в Москву в пятницу.
Фото:
РИА Новости
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Главный режиссер САТД им. М.Горького Валерий Гришко назвал «неприемлемым» поведение актеров «Современника» на гастролях.
Фото:
РИА Новости
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Михаилу Ефремову 54 года. Он родился 10 ноября 1963 года в семье выдающегося актера и режиссера Олега Ефремов и актрисы Аллы Покровской.
Фото:
РИА Новости
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Еще будучи мальчиком, он впервые вышел на сцену МХАТа и сыграл небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!». Юный актер позже попробовал себя и в кино — картина «Когда я стану великаном» сделала его популярным.
Фото:
ТАСС
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В 1987 году он окончил Школу-студию МХАТ, и с 1991 по 1996 годы работал в МХТ имени Чехова. На счету Михаила Ефремова больше сотни фильмов.
Фото:
РИА Новости
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Ефремов был в браке четыре раза — у него шестеро детей. Старший сын, Никита Ефремов, с 2009 года работает в «Современнике».
Фото:
ТАСС
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Фото:
ТАСС
Комментарии
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Ефремов не согласен с тем, что зрители остались недовольны постановкой. По его словам, некоторые просто «переписали» пост Коровкиной, не разобравшись в том, что на самом деле произошло.
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