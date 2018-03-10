«Был пьян, радостно послал матом»

1/12 Актер Михаил Ефремов, оказавшийся в центре скандала из-за своего выступления перед самарскими зрителями накануне Международного женского дня. ТАСС Фото:

2/12 Выступление актера вызвало среди зрителей, заплативших за спектакль от 4 до 7 тысяч рублей, лишь негодование. РИА Новости Фото:

3/12 По их словам, он в нетрезвом состоянии вышел на сцену с 30-минутным опозданием, в ходе постановки говорил тихо и путал текст, а по итогу «радостно послал матом» горожан. РИА Новости Фото:

4/12 Сам Ефремов заявил, что в Самаре «не очень догнали», и назвал обвинения в свой адрес «завистью». РИА Новости Фото:

5/12 Директор Московского театра «Современник» Игорь Попов разберется со скандалом, произошедшим во время спектакля в Самаре. ТАСС Фото:

6/12 Он отметил, что труппа, находившаяся на гастролях, вернется в Москву в пятницу. РИА Новости Фото:

7/12 Главный режиссер САТД им. М.Горького Валерий Гришко назвал «неприемлемым» поведение актеров «Современника» на гастролях. РИА Новости Фото:

8/12 Михаилу Ефремову 54 года. Он родился 10 ноября 1963 года в семье выдающегося актера и режиссера Олега Ефремов и актрисы Аллы Покровской. РИА Новости Фото:

9/12 Еще будучи мальчиком, он впервые вышел на сцену МХАТа и сыграл небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!». Юный актер позже попробовал себя и в кино — картина «Когда я стану великаном» сделала его популярным. ТАСС Фото:

10/12 В 1987 году он окончил Школу-студию МХАТ, и с 1991 по 1996 годы работал в МХТ имени Чехова. На счету Михаила Ефремова больше сотни фильмов. РИА Новости Фото: