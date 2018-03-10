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Жена Ефремова высказалась о скандале в Самаре
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Его могли не понять, обидеть — жена Ефремова о скандале в Самаре 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению Кругликовой, вряд ли ее муж стал бы принимать алкоголь перед выходом на сцену потому, как к работе он относится серьезно.
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала разгоревшейся скандал вокруг актера после его выступления в Самаре.
«Меня в Самаре не было, но допускаю, что могло случиться все что угодно. Михаил — человек веселый, бог Мише судья. Что произошло, то произошло. Любить его меньше не стану», — сказала Кругликова, сообщает сайт «Комсомольская правда».
По мнению Кругликовой, вряд ли ее муж стал бы принимать алкоголь перед выходом на сцену потому, как к работе он относится серьезно.
«Он очень вспыльчивый. Кто-то мог его не понять, обидеть. Могли ему нахамить, а он этого терпеть не может и всегда отвечает очень жестко. Думаю, то, что случилось — это ответная реакция на что-то неуместное», — пояснила супруга артиста.
Ранее сообщалось, что театр «Современник» привез в Самару спектакль «Не становись чужим», в нем главную роль сыграл Ефремов. Но самарский зритель остался недоволен: в социальных сетях пишут, что актер был пьян, путал слова и в адрес зрителей нецензурно выражался.
Позднее директор «Современника» Игорь Попов рассказал, что в субботу, 10 марта, будут разбираться в данной ситуации.
>> Выходку Ефремова назвали безобразной
Сам Ефремов после скандала дал короткий комментарий. Он заявил, что спектакль оказался сложным для самарского зрителя, и его выступление не так поняли.
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