Жена Ефремова высказалась о скандале в Самаре

Его могли не понять, обидеть — жена Ефремова о скандале в Самаре

По мнению Кругликовой, вряд ли ее муж стал бы принимать алкоголь перед выходом на сцену потому, как к работе он относится серьезно.

«Меня в Самаре не было, но допускаю, что могло случиться все что угодно. Михаил — человек веселый, бог Мише судья. Что произошло, то произошло. Любить его меньше не стану», — сказала Кругликова, сообщает сайт «Комсомольская правда». Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала разгоревшейся скандал вокруг актера после его выступления в Самаре.

«Он очень вспыльчивый. Кто-то мог его не понять, обидеть. Могли ему нахамить, а он этого терпеть не может и всегда отвечает очень жестко. Думаю, то, что случилось — это ответная реакция на что-то неуместное», — пояснила супруга артиста. По мнению Кругликовой, вряд ли ее муж стал бы принимать алкоголь перед выходом на сцену потому, как к работе он относится серьезно.

Ранее сообщалось, что театр «Современник» привез в Самару спектакль «Не становись чужим», в нем главную роль сыграл Ефремов. Но самарский зритель остался недоволен: в социальных сетях пишут, что актер был пьян, путал слова и в адрес зрителей нецензурно выражался.

Позднее директор «Современника» Игорь Попов рассказал, что в субботу, 10 марта, будут разбираться в данной ситуации.

Сам Ефремов после скандала дал короткий комментарий. Он заявил, что спектакль оказался сложным для самарского зрителя, и его выступление не так поняли.