Дана Борисова рассказала о страшном алкоголизме

Дана Борисова откровенно рассказала о своем страшном алкоголизме

Телеведущая Дана Борисова рассказала о тяжелой борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, а также об испорченных отношениях с дочерью.

«Главное — я не напилась (после скандала — прим. ВЗГЛЯД). Трезвая уже 11 месяцев. Готова сдать анализы на алкоголь и наркотики, чтобы доказать, что чиста. Честно говоря, я больше всего опасаюсь срыва по алкоголю, наркотики — забытая тема, не вызывает страха. А алкоголь — он все время рядом, в магазинах», — призналась Борисова. Борисова заявила, что поддерживает трезвый образ жизни уже 11 месяцев, несмотря на то, что едва ли не сорвалась после секс-скандала с фейковой перепиской, где некий мужчина якобы предложил ведущей 4 тыс. евро за совместный досуг и обнародовал ее интимные фотографии, сообщает «Комсомольская правда».

Она рассказала также, что в данный момент живет в съемной квартире, которую арендует для нее Андрей Малахов.

«Я была больным человеком, активно употребляла. Выглядела ужасно, ничего не соображала, но хорохорилась, что у меня все хорошо… Алкоголик ходить уже не может, ползет, ноги отказали, а он вам будет рассказывать: нет проблем, могу завязать в любую минуту… Семь месяцев реабилитации прошли не зря: теперь я другой человек», — рассказала телезвезда. До этого Малахов помог ведущей с семимесячной реабилитацией в Таиланде — он купил Борисовой билет, «сунул 20 тысяч рублей на карманные расходы, отдал свои очки».

«Полинке 10 лет, но отношения наши очень пострадали. У дочки, конечно, на меня много обид. Считаю, что нужна помощь семейного терапевта, психолога. Не верю, что, мол, «подрастет, поймет, что лучше мамы никого нет». Всегда нужно идти к специалисту», — рассказала Борисова. Она добавила, что «со скрипом» налаживает отношения с матерью, а с дочерью Полиной и вовсе не видится.

Телеведущая добавила, что уже начала судиться за право видеться с ребенком.

Ранее сообщалось, что телеведущая Дана Борисова решила начать новую жизнь после того, как прошла реабилитацию от наркозависимости.