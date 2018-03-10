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Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
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Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ 

Дни.ру 10 марта 2018
Фото: Instagram Ольги Бузовой
В Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова буквально воет от боли во время медицинских процедур на травмированном колене. Однако даже такой ролик не смог растопить сердца злопыхателей и они обрушились на певицу с критикой.
Ольга Бузова зарекомендовала себя не только как талантливая, но и как крайне работоспособная и ответственная певица. Несмотря на страшную травму ноги — ей диагностировали разрыв крестовидной связки — она продолжает радовать своих поклонников регулярными выступлениями.
Однако за кулисами ярких шоу складывается довольна жуткая картина. В Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова страшно страдает из-за медицинских манипуляций на своем колене. Несмотря на уверения специалиста о том, что укол в колено не болезненный, певица кричит и плачет. Даже после завершения процедуры она боится двигать ногой.

Публикация от Super (@super.ru)

Впрочем, некоторые пользователи Сети традиционно с недоверием отнеслись и к страшному диагнозу Ольги Бузовой, и к ее слезам.
"Вы извините, но не верю, у меня самой был разрыв этой связки и это всегда операция. Ходить и даже стоять невозможно, дело не в боли-не держит колено, грубо говоря, нога уходит сама собой. Даже если ты сможешь преодолеть адскую боль, даже если обколят, а уж скакать и вовсе не реально. Может все таки другой диагноз? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — поинтересовался один из комментаторов.
Крики же и слезы певицы буквально взбесили злопыхателей. Они уверены, что все это игра на камеру и попытка привлечь к себе дополнительное внимание. "Актрисулька недоделаная…", "Все это показуха и пиар", "Больше драмматизма, прямо видно что наигранно плачет чтобы ее пожалели, вот эта ее неискренность раздражает больше всего, строит из себя королеву а на самом деле смотреть тошно", "Нежинка, тебе ногу чо ли отрезают… Что ради пиара не сделают, раскрыла ротозейку как буд то режут", — обрушились на Ольгу Бузову критики.
Тем не менее, нашлись и те, кто ее поддержал. Они отметили, что у каждого человека свой порог боли и глупо сравнивать, кто и как реагирует на уколы, тем более, когда в медицинских манипуляциях задействовано колено.
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