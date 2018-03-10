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Выходку Ефремова назвали безобразной
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Глава самарского минкульта прокомментировал скандал с Ефремовым 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов считает "выходку" актера Михаила Ефремова на гастролях в Самарском театре оперы и балета "безобразной" и надеется, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой.
Ряд пользователей соцсетей рассказали, что спектакль "Не становись чужим" театра "Современник", который дает гастроли в Самаре, задержали из-за того, что Михаил Ефремов опоздал. По их словам, актер появился на сцене в состоянии сильного алкогольного опьянения, путал слова, а также нецензурно выражался в адрес зрителей. Директор театра "Современник" Игорь Попов заявил, что в субботу будут разбираться в ситуации, произошедшей на гастролях театра в Самаре с участием Михаила Ефремова.
"На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой", — написал Филиппов на своей странице в Facebook.
>> В "Современнике" отреагировали на скандал с Ефремовым
Он добавил, что спектакль коммерческий и к его организации министерство культуры Самарской области отношения не имело.
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