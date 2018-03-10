Навка выложила новое фото Пескова в красных штанах

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Мар 9, 2018 в 6:17 PST На фото, выложенном в Instagram Навки, Песков везет дочь на «ватрушке».

На нем надеты красные штаны, которые стали мемом в 2016 году, когда в Сети распространились фото пресс-секретаря с автомойки.

Фигуристка назвала фото «Картина „Папа“ и добавила хэштег #красныештаны.

Комментаторы оценили ироничный хэштег Навки и вновь принялись шутить про штаны Пескова:

»Помним, помним про штаны, самоирония», — написала nataliya8_8.

«Мы вашего папу по красным штанам узнаем», — пишет vvalentinka_2018.

«У папы одни штаны, скинемся?», — пошутил krasavez000.

«О, эти красные штаны… (Песков — прим. ВЗГЛЯД) Поклонник советского фильма «Офицеры»?», — поинтересовался ashely.ask7.

Напомним, фотография пресс-секретаря президента в красных спортивных штанах и сапогах-уггах, сделанная на автомойке, быстро разлетелась по Сети в 2016 году и собрала множество комментариев.

Кроме того, тогда начали появляться многочисленные фотоколлажи, героем которых был Песков в красных штанах.

Позже Песков заявлял, что смущен вниманием к данному фото, и объяснил, что был в тот вечер не в духе, потому «как в трениках был, сел в машину, поехал мыться».

В 2017 году Навка выложила фото своего супруга Дмитрия Пескова с дочерью, на котором он вновь был в знаменитых красных штанах.