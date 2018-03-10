Навка выложила новое фото Пескова в красных штанах 

Фигуристка Татьяна Навка выложила в соцсети фотографию пресс-секретаря президента России, своего супруга Дмитрия Пескова в ставших мемом красных штанах.
На фото, выложенном в Instagram Навки, Песков везет дочь на «ватрушке».
На нем надеты красные штаны, которые стали мемом в 2016 году, когда в Сети распространились фото пресс-секретаря с автомойки.
Фигуристка назвала фото «Картина „Папа“ и добавила хэштег #красныештаны.
Комментаторы оценили ироничный хэштег Навки и вновь принялись шутить про штаны Пескова:
»Помним, помним про штаны, самоирония», — написала nataliya8_8.
«Мы вашего папу по красным штанам узнаем», — пишет vvalentinka_2018.
«У папы одни штаны, скинемся?», — пошутил krasavez000.
«О, эти красные штаны… (Песков — прим. ВЗГЛЯД) Поклонник советского фильма «Офицеры»?», — поинтересовался ashely.ask7.
Напомним, фотография пресс-секретаря президента в красных спортивных штанах и сапогах-уггах, сделанная на автомойке, быстро разлетелась по Сети в 2016 году и собрала множество комментариев.
Кроме того, тогда начали появляться многочисленные фотоколлажи, героем которых был Песков в красных штанах.
Позже Песков заявлял, что смущен вниманием к данному фото, и объяснил, что был в тот вечер не в духе, потому «как в трениках был, сел в машину, поехал мыться».
В 2017 году Навка выложила фото своего супруга Дмитрия Пескова с дочерью, на котором он вновь был в знаменитых красных штанах.