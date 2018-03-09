Директор «Современника» пообещал разобраться со скандалом c Ефремовым

Жители Самары, посетившие постановку московского театра «Современник», обрушились с критикой на актера Михаила Ефремова , исполнившего в спектакле главную роль. По их словам, он в нетрезвом состоянии вышел на сцену с 30-минутным опозданием, в ходе постановки говорил тихо и путал текст, а по итогу «радостно послал матом» горожан. Сам Ефремов заявил, что в Самаре «не очень догнали», и назвал обвинения в свой адрес «завистью».

«Тогда и будем разбираться, нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях», — сообщил Попов ТАСС. Директор Московского театра «Современник» Игорь Попов разберется со скандалом, произошедшим во время спектакля в Самаре. Он отметил, что труппа, находившаяся на гастролях, вернется в Москву в пятницу.

«Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно — радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию», — написала в своем фейсбуке самарская актриса Алла Коровкина, посетившая выступление московских актеров. Ранее, 7 марта, актеры «Современника» выступили на сцене Самарского театра оперы и балета с постановкой пьесы Гарольда Пинтера «Не становись чужим». Впоследствии пользователи соцсетей рассказали, что исполнитель главной роли Михаил Ефремов во время спектакля вел себя неподобающим образом и матерился.

По ее словам, в зале присутствовал самарский министр культуры. «Возмущаться было неудобно — ему-то [министру] все нравилось, по всей видимости. Отважные уходили толпами, терпеливые и любопытные ждали финала. Финал случился при опустевшем зале», — добавила Коровкина.

«Я была за кулисами и просто плакала от увиденного… Уверена, билеты были космические, и такое громкое имя театра ничего не спасло», — рассказала в инстаграме действующая актриса того же театра, в котором выступал Ефремов, Вероника Землякова «Кто из первых рядов крикнул: «Погромче!». И тут великий актер рассердился, начал материться, обозвал мужчину, но потом начал говорить громко! Половина зрителей ушли после первого антракта — через минут 30 ушли и мы. Зрители уже сидели кто-то в инете, кто-то кроссворды разгадывал», — поделилась впечатлениями в инстаграме Инна Самойленко. Она отметила, что за спектакль жители Самары заплатили от 4 до 7 тыс. рублей.

«Пожалела, что не ушла после его хамства зрителю на 5-й минуте. Слишком близко к сцене сидела, воспитание не позволило покинуть зал. Лучше бы пошли на «Руки вверх», — поделилась впечатлениями жительница Самары Элеонора Иличева. «Полное неоправданное ожидание. После первого антракта 1/3 зала ушли. И до конца спектакля постоянно уходили люди. Полное неуважение к зрителям со стороны главного героя. Ефремов практически убежал со сцены со словами: «Самара, спасибо, что дотерпели», — написала в своем инстаграм-профиле местная жительница Екатерина Дорофеева

«В зале первые лица города, телевидение чувствуется явное недовольство. Три часа этой вакханалии», — рассказала в своем инстаграм-аккаунте Ксения Кулик

Сам российский артист опроверг информацию о том, что он якобы играл в нетрезвом состоянии. «Якобы. Вот и все. Якобы», — заявил Михаил Ефремов радиостанции «Говорит Москва»

Позже в разговоре с ТАСС он сообщил о сложности постановки. «Дело в том, что это Пинтер [Гарольд Пинтер, английский драматург]. Эта пьеса очень сложная. Так получилось, что в Самаре не очень догнали. Я не считаю, что это критика, я считаю, что это зависть», — прокомментировал актер. «Гарольд Пинтер — сложный автор. Все, извините», — заявил Ефремов в разговоре с РЕН ТВ

Газете «МК» он сообщил, что СМИ, переписав пост Коровкиной, не разобрались в том, что на самом деле произошло. «Я до этого в Воронеже в зал из пистолета стрелял, и все смеялись», — добавил Ефремов.

«Я не был на спектакле, но я знаю, что такие вещи происходят в любом театре время от времени То, что мне рассказали, это совершенно неприемлемо для меня. Очевидно, они прочитали систему Станиславского, но не прочитали маленькую, но очень важную книгу Станиславского под названием «Этика». Там все подробно написано. Если что-то произошло непотребное, хорошо, чтобы актеры нашли время и прочитали книгу Станиславского «Этика», — заявил Гришко РБК. Главный режиссер САТД им. М. Горького Валерий Гришко назвал «неприемлемым» поведение актеров «Современника» на гастролях.

Михаилу Ефремову 54 года. Он родился 10 ноября 1963 года в семье выдающегося актера и режиссера Олега Ефремов и актрисы Аллы Покровской . Еще будучи мальчиком, он впервые вышел на сцену МХАТа и сыграл небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!». Юный актер позже попробовал себя и в кино — картина «Когда я стану великаном» сделала его популярным.

«В какой-то момент я понял, что мне интересно играть в большом количестве фильмов в маленьких ролях. Там меньше ответственности, но больше свободы. И из-за денег тоже. Все-таки я нарожал за свою жизнь много детей, а они требуют больших расходов», — заявил актер в ноябре 2013 года «МК». В 1987 году он окончил Школу-студию МХАТ, и с 1991 по 1996 годы работал в МХТ имени Чехова. На счету Михаила Ефремова больше сотни фильмов.