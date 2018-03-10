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Вайкуле изменилась до неузнаваемости
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Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости 

Дни.ру 10 марта 2018
Поклонники певицы Лаймы Вайкуле обратили внимание на очередной ролик, опубликованный на ее странице в Instagram. На нем певица предстала с, по их мнению, полностью изменившимся из-за пластической операции лицом.
На официальном аккаунте в Instagram Лаймы Вайкуле появилось видео, на котором ее с Международным женским днем поздравляет латвийский певец Интарс Бусулис. Исполнитель презентует ей картину, которую нарисовал сам, а также роскошный букет.
Зрители, однако, больше внимания уделили не на подаркам, а самой певице. Некоторые из поклонников признались, что не сразу узнали Лайму Вайкуле. Распознать, что перед ними действительно звезда советской эстрады, им помог только голос. Лицо же, по их мнению, изменилось до неузнаваемости. Кто-то даже предположил, что артистка страдает от какой-то болезни.
Нашлись и те, кто не стал отрицать, что, возможно, Лайма Вайкуле действительно прибегла к помощи пластических хирургов, однако, по их мнению, сокрушаться по этому поводу не стоит. "Ничего, отек спадет и будет еще лучше чем ДО.)))", — заметил один из комментаторов. Другие отметили, что певица остается иконой стиля и изящной женственности в любом виде.
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