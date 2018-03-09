Конфликт Яковлевой и Аверина: сложные отношения звезд

Конфликт Елены Яковлевой и Максима Аверина: сложные отношения двух звезд

«К драматургическим конфликтам, придуманным сценаристами, неожиданно прибавился реальный, — вспоминает в интервью работу на съемочной площадке сериала «Склифосовский» Елена Яковлева. — Не знаю, что Аверину не понравилось, но однажды он был эмоционален: «Я же вижу ваш взгляд, вы меня не любите!» 57-летняя Елена Яковлева редко снимается — чаще ее можно увидеть в театральных постановках. Фильмы и сериалы с ее участием пользуются популярностью. Елену Алексеевну обожают не только зрители, но и коллеги, с которыми она играет в театре и в кино. Но, когда люди проводят на работе больше времени, чем дома, то и конфликты случаются. У народной артистки оказывается не просто складывались отношения с Максимом Авериным

Сама Яковлева не менее эмоционально объясняла, что ей было сложно понять, почему она должна любить Аверина, и демонстрировать свое расположение или знаки внимания. Знаменитая артистка не планировала «выделять Максима из общей массы». По словам Елены Алексеевны со временем Максим успокоился. Яковлева предполагала, что Аверин намеренно шел на конфликт, обостряя отношения с ней, чтобы это помогло в работе — ведь снимали серии, где между их героями непростые отношения. По сюжету «Склифосовского» у докторов Брагина и Павловой взаимоотношения нормализуются спустя время.

Интересно, но и у любимца женщин 42-летнего Максима Аверина такое же объяснение особой «химии» в общении с Яковлевой. Аверин, озвучивая свою точку зрения на взаимоотношения с Яковлевой, говорил, что понял — ей это было нужно, чтобы идеально сыграть роль.

Оказывается Максим Аверин еще подростком познакомился с актрисой Еленой Яковлевой, которая была его кумиром. Отец Аверина работал на «Мосфильме» художником-декоратором и взял Максима на съемки фильма, где играла Яковлева. Мальчик пообщался с Еленой Алексеевной, которая после «Интердевочки» была настоящей звездой. Спустя почти 25 лет они встретились на съемочной площадке сериала «Склифосовский», который стал любимым для многих телезрителей.

Публикация от Кинокомпания "Русское" (@russkoefilmcompany) Окт 17, 2017 в 12:30 PDT После «притирки» характеров у Аверина и Яковлевой отношения наладились. Кстати, Аверин утверждал — он не спрашивал у Яковлевой «про любовь», он просто поинтересовался, что сделать, чтобы Елена Алексеевна обратила на него внимание.

О коллегах из сериала «Склифосовский» Яковлева сейчас говорит, как о профессионалах, с которыми легко находит общий язык. В интервью журналу «Телепрограмма» Елена Алексеевна объясняла, как чаще всего работают на съемках сериалов, отмечая, что «Склифосовский» — исключение из общих тенденций: «Жизнь диктует то, что мы видим на экране. Бюджет, заложенный на телесериал, не позволяет брать много хороших артистов, так как они берут за свою работу чуть-чуть больше денег. Поэтому, когда вдруг собирается хорошая команда, это стечение обстоятельств, счастливый случай. Я не про „Склифосовского“ говорю, в этом сериале уже годами сложенная команда. Когда приходят новенькие люди, они видят и понимают, как в „Склифосовском“ работают, и если у них получается, то присоединяются. Если не получается, то тогда начинаются какие-то неловкие ситуации. Например, приходится делать много дублей, штук по двадцать, тогда и сам артист немножко расстраивается, неловко ему, он начинает извиняться…»

Публикация от Максим Аверин (@maximaverin) Окт 15, 2017 в 3:20 PDT Главный герой «Склифосовского» Максим Аверин давно стал любимым врачом телезрителей. Да и сам он не сразу отходит от роли. Однажды во время полета человеку стало плохо, и один из пассажиров самолета тут же автоматически откликнулся на вопрос бортпроводника: «Есть ли врачи?» Аверин, просто забыл, что он уже не Брагин. В самолете тогда оказались настоящие врачи и история закончилась благополучно.

А Елена Яковлева рассказывала о своей "работе" врачом. Однажды актриса надолго попала в больницу, и когда ей стало скучно, то она попросила присутствовать на операциях. Ей разрешили. «… Я побывала на трёх операциях. Плохо мне не стало, хотя рядом со мной находилась медсестра с нашатырём…»

Многие телезрители мечтали бы лечиться именно у такого доктора, как Брагин, которого блестяще играет Максим Аверин. А вот у Елены Яковлевой есть свой любимый теледоктор. «У меня были такие же эмоции, когда смотрела „Доктора Хауса“. Думаю, если заболею или, не дай бог, несчастный случай, только бы к такому доктору попасть. Смотришь и думаешь: а вдруг не только там есть такой фантастический Хаус?» — говорит Елена Яковлева журналу «Телепрограмма».

Планируются съемки нового седьмого сезона сериала «Склифосовский», а значит что скоро Яковлева и Аверин вновь встретятся на съемочной площадке.