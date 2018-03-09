У победившей рак звезды «Дома-2» новое горе

Бывшая участница шоу "Дом-2" Елена Степунина рассказала о восстановлении после курсов химиотерапии. Похоже, что звезду буквально мучают изменения внешности.

Полное печали обращение Степунина оставила в социальной сети Instagram. Она поделилась с подписчиками горем: реабилитация ей дается очень непросто.

Всему виной практически полное отсутствие волос.

"Уж поверьте каждой девочке в любой ситуации хочется быть секси. И не говорите, что и с короткими мне ок (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим.ред.)", — категорично заявляет она.

Степунина призналась, что ей очень не хватает утраченной красоты.

"Больше всего я тоскую именно по длинным темным волосам", — добавила она.

В беседе с подписчиками Степунина отметила, что крайне недовольна и своей фигурой. "Тоже толстушка стала" — сокрушается бывшая участница телестройки.

Пользователи Сети пытаются подбодрить звезду.