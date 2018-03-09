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У победившей рак звезды «Дома-2» новое горе
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У победившей рак звезды «Дома-2» новое горе 

Дни.ру 9 марта 2018
Фото: Дни.ру
Бывшая участница шоу "Дом-2" Елена Степунина рассказала о восстановлении после курсов химиотерапии. Похоже, что звезду буквально мучают изменения внешности.
Полное печали обращение Степунина оставила в социальной сети Instagram. Она поделилась с подписчиками горем: реабилитация ей дается очень непросто.
Всему виной практически полное отсутствие волос.
"Уж поверьте каждой девочке в любой ситуации хочется быть секси. И не говорите, что и с короткими мне ок (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим.ред.)", — категорично заявляет она.
Степунина призналась, что ей очень не хватает утраченной красоты.
"Больше всего я тоскую именно по длинным темным волосам", — добавила она.
В беседе с подписчиками Степунина отметила, что крайне недовольна и своей фигурой. "Тоже толстушка стала" — сокрушается бывшая участница телестройки.
Пользователи Сети пытаются подбодрить звезду.
"Леночка, с наступающим! А волосы и фигура -это полная фигня! Главное -Вы очень красивый ЧЕЛОВЕК!", — считает один из подписчиков. "Класс Лена а какие брови", — восхищается снимком другой.
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