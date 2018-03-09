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Панин выложил шокирующее видео с дочерью
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Панин выложил шокирующее видео с маленькой дочерью 

Деловая газета «Взгляд» 9 марта 2018
Актер Алексей Панин выложил в Сеть видео со своей девятилетней дочерью Анной, которая идет по супермаркету с тележкой, наполненной различными сортами пива.
Видео, которое Панин опубликовал в своем Instagram, снято в алкогольном отделе одного из супермаркетов. Анна везет детскую тележку для продуктов, которая заполнена пивом. Видео снимает сам Панин, при этом он находит происходящее смешным — отец и дочь говорят, что Анна так сходила «за хлебушком».
Ранее в Сети появилось видео, где Панин с дочерью заявил о желании навсегда «свалить» из России — якобы для этого они приехали в аэропорт, чтобы взять билеты в любую другую страну.
Позже Панин опроверг желание покинуть Россию, однако видео сохранилось в Сети.
>> Панин вместе с дочерью решил «валить» из России
Отметим, что актер долгое время боролся со своей бывшей женой Юлией Юдинцевой за дочь Анну, родившуюся в 2008 году.
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