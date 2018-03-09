Панин выложил шокирующее видео с дочерью

Панин выложил шокирующее видео с маленькой дочерью

Актер Алексей Панин выложил в Сеть видео со своей девятилетней дочерью Анной, которая идет по супермаркету с тележкой, наполненной различными сортами пива.

Видео, которое Панин опубликовал в своем Instagram, снято в алкогольном отделе одного из супермаркетов. Анна везет детскую тележку для продуктов, которая заполнена пивом. Видео снимает сам Панин, при этом он находит происходящее смешным — отец и дочь говорят, что Анна так сходила «за хлебушком».

Ранее в Сети появилось видео, где Панин с дочерью заявил о желании навсегда «свалить» из России — якобы для этого они приехали в аэропорт, чтобы взять билеты в любую другую страну.

Позже Панин опроверг желание покинуть Россию, однако видео сохранилось в Сети.