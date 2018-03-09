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Заболевшая Толкалина заговорила об избиении
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Больная Толкалина заговорила об избиении 

Дни.ру 9 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Актриса Любовь Толкалина серьезно заболела: она почти потеряла голос и страдает от удушья. Артистка сделала неожиданное заявление об избиении.
Звезда слегла с высокой температурой в преддверии 8 марта. Похоже, что весь праздник она была вынуждена провести в постели: термометр показывал 38 градусов.
"Безголосье и удушье… и это подарок, конечно… к празднику… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — пожаловалась актриса.
Болезненное состояние не помешало ей исполнить песню Бориса Гребенщикова. Многие подумали, что таким образом она подогревает слухи о романе с музыкантом.
Можно подумать, что Толкалина просто в отчаянии и не знает, как привести организм в порядок. Она рассказала о необычном методе лечения.
"Начинаю применять избиение священным тюльпаном…" — отметила актриса.
Поклонники артистки наперебой желают ей скорейшего выздоровления. "Как же красива! Настоящая естественная!" — пишет один из комментаторов. "Почему не принимаете витаминки?" — заботливо вопрошает второй. "Будьте счастливы и выздоравливайте без осложнений!" — желает третий фанат.
Напомним, что слухи о романе Толкалиной и Гребенщикова ходят уже давно. Сама артистка заявляет, что у них дружеские отношения.
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