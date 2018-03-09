Заболевшая Толкалина заговорила об избиении

Больная Толкалина заговорила об избиении

Актриса Любовь Толкалина серьезно заболела: она почти потеряла голос и страдает от удушья. Артистка сделала неожиданное заявление об избиении.

"Безголосье и удушье… и это подарок, конечно… к празднику… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — пожаловалась актриса. Звезда слегла с высокой температурой в преддверии 8 марта. Похоже, что весь праздник она была вынуждена провести в постели: термометр показывал 38 градусов.

Болезненное состояние не помешало ей исполнить песню Бориса Гребенщикова . Многие подумали, что таким образом она подогревает слухи о романе с музыкантом.

Можно подумать, что Толкалина просто в отчаянии и не знает, как привести организм в порядок. Она рассказала о необычном методе лечения.

"Начинаю применять избиение священным тюльпаном…" — отметила актриса.

Поклонники артистки наперебой желают ей скорейшего выздоровления. "Как же красива! Настоящая естественная!" — пишет один из комментаторов. "Почему не принимаете витаминки?" — заботливо вопрошает второй. "Будьте счастливы и выздоравливайте без осложнений!" — желает третий фанат.

Напомним, что слухи о романе Толкалиной и Гребенщикова ходят уже давно. Сама артистка заявляет, что у них дружеские отношения.