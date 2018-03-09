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«Не позорьте себя!»: танцы Волочковой на сельской дискотеке
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Конвульсии Волочковой на сельской дискотеке насмешили народ 

Дни.ру 2 часа назад
Танцовщица Анастасия Волочкова удивила яркими кадрами с дискотеки в поселке Отрадное. Пользователи Сети выпали в осадок от увиденного.
Звезда развлекалась в элитном конном клубе. Ролик, записанный во время праздника, она опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram.
Видео повеселило пользователей. "Как вы стали балериной? Если у вас совсем нет слуха! Настя не выкладывайте такие видео, не позорьте себя! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — пишет комментатор. "Правда, как она в Большой попала? Через кровать, наверное!" — поддерживает второй.
Некоторые даже не поняли, какой танец пыталась показать Волочкова. Кто-то подметил, что это больше похоже на конвульсии. "Скорую надо ей…и в Кащенко…тут диагноз…" — авторитетно заявляет один из пользователей. "Вы такая трудяга)) берегите себя, и подумайте всё-таки о наркологе", — отправляет звезду на лечение другой.
Были и те, кто вступился за Волочкову. Многие уверены, что после балета танцевать что-то другое очень непросто. "Танго, вальс, румбо они еще станцуют — то что мы не сможем станцевать. Я не говорю о современном балете — таком как Тодес, а о классической школе русского балета идет речь", — пишет поклонник балерины.
Напомним, что Анастасия Волочкову часто критикуют в Сети. Как писали Dni.Ru, без гневных комментариев не обходится практически ни одна ее публикация на личной странице в Instagram.
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