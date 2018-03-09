В громком скандале с Ефремовым обещают разобраться

"Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра", — сказал Попов РИА Новости.

Ряд пользователей соцсетей рассказали, что спектакль "Не становись чужим" театра "Современник", который дает гастроли в Самаре, задержали из-за того, что Михаил Ефремов опоздал. По их словам, актер появился на сцене в состоянии сильного алкогольного опьянения, путал слова, а также нецензурно выражался в адрес зрителей.