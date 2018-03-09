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В громком скандале с Ефремовым обещают разобраться
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В «Современнике» пообещали разобраться со скандалом c Ефремовым 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Директор театра "Современник" Игорь Попов заявил, что в субботу будут разбираться в ситуации, произошедшей на гастролях театра в Самаре с участием Михаила Ефремова.
Ряд пользователей соцсетей рассказали, что спектакль "Не становись чужим" театра "Современник", который дает гастроли в Самаре, задержали из-за того, что Михаил Ефремов опоздал. По их словам, актер появился на сцене в состоянии сильного алкогольного опьянения, путал слова, а также нецензурно выражался в адрес зрителей.
"Я не был в Самаре на гастролях и не знаю, что там произошло. Поэтому и комментировать ничего не могу. Артисты только сегодня вернулись в Москву, поэтому разбираться будем завтра", — сказал Попов РИА Новости.
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