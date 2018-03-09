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Садальский боится суда с Пригожиным
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Садальский боится суда с Пригожиным 

Russianshowbiz.info 9 марта 2018
Фото: ТАСС
Когда Станислав увидел фотографию известного российского продюсера, на которой Иосиф запечатлен в 10 классе, актер по ошибке посчитал, что на снимке запечатлен он сам после съемки одной из советских передач. В кадре Пригожин предстает в непривычном для всех виде — с отросшими и растрепанными черными волосами.
Садальский в шутку высказал опасения, что история со сходством его самого и Иосифа в молодости может понравиться известным шоуменам и любителям скандалов — Малахову или Борисову. По мнению актера, история с судебными разбирательствами и проведением теста ДНК в этом случае получилась бы гораздо масштабнее, чем у Карины Мишулиной и Тимура Еремеева. Станислав признался, что находится в шоке от обнаруженного сходства и боится получить повестку в суд.
Поклонники Садальского предложили разбавить историю третьим «братом»: «На самый первый взгляд я подумала, что это Леонтьев, так что вообще шоу на троих!». Другие поддержали актера: «Ну, надо же! А господа Малахов и Борисов точно, опережая друг друга, могут ухватиться за эту тему. Станислав готовьтесь! Армию свидетелей, адвокатов». Многие все же признались, что тема с наследниками Спартака Мишулина им уже изрядно надоела.
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