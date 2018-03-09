Садальский боится суда с Пригожиным

Когда Станислав увидел фотографию известного российского продюсера, на которой Иосиф запечатлен в 10 классе, актер по ошибке посчитал, что на снимке запечатлен он сам после съемки одной из советских передач. В кадре Пригожин предстает в непривычном для всех виде — с отросшими и растрепанными черными волосами.

Садальский в шутку высказал опасения, что история со сходством его самого и Иосифа в молодости может понравиться известным шоуменам и любителям скандалов — Малахову или Борисову. По мнению актера, история с судебными разбирательствами и проведением теста ДНК в этом случае получилась бы гораздо масштабнее, чем у Карины Мишулиной Тимура Еремеева . Станислав признался, что находится в шоке от обнаруженного сходства и боится получить повестку в суд.